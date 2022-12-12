Buivide (Pipars Štraube) Emīlija
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1903
Дата смерти13.07.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1930
Отец ребёнка: Буйвидс Карлис Робертс
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.07.1993
Похороны
Неизвестно
Тервете, Tērvetes pagasts, Dobeles novads