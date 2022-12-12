Buivide (Pipars Štraube) Emīlija — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Buivide (Pipars Štraube) Emīlija

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1903

Дата смерти

13.07.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1930

Сын: Буйвидс Гунарс Арвидс

Отец ребёнка: Буйвидс Карлис Робертс

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буйвидс Карлис Робертс

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.07.1993
Похороны
Неизвестно
Тервете, Tērvetes pagasts, Dobeles novads
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