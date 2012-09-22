Щербакова (Алешкова) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Алешкова) Екатерина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1923

Дата смерти

22.09.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Добавил:

ЕФ
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Место
Комментарий
Рождение
24.11.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1947

Дочь: Суслова Татьяна

Отец ребёнка: Павел

Рождение ребёнка
07.05.1949

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Павел

Рождение ребёнка
21.06.1951

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Павел

Рождение ребёнка
12.03.1953

Сын: Владимир

Отец ребёнка: Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел

Смерть
22.09.2012
Похороны
Неизвестно
Каслинское кладбище (старое) | Staroe, Kasli, Chelyabinskaya Oblast, Russia