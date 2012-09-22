Щербакова (Алешкова) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1923
Дата смерти22.09.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1947
Дочь: Суслова Татьяна
Отец ребёнка: Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел
Смерть
22.09.2012
Похороны
Неизвестно
Каслинское кладбище (старое) | Staroe, Kasli, Chelyabinskaya Oblast, Russia