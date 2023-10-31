Котова (Трапезникова) Елена Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Трапезников Ефим Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котов Павел Иванов
Отец ребёнка: Котов Иван Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котов Иван Андреев
Место жительства
Неизвестно
Сарбала, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно