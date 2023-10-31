Котова (Трапезникова) Елена Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотова (Трапезникова) Елена Ефимова

Котова (Трапезникова) Елена Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Трапезников Ефим Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Павел Иванов

Отец ребёнка: Котов Иван Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Иван Андреев

Место жительства
Неизвестно
Сарбала, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close