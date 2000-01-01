Лобанов Никита Селиверстович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Лобанов Селивестр Пантелеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 30.11.1848
Мать ребёнка: не указана
Российская империя, Вятская губерния, Котельнический уезд, Синцовская волость, Шлыковское общество, починок Лобны (Шлыковский 2-й)
Смерть
Неизвестно