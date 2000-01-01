Лобанов Никита Селиверстович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанов Никита Селиверстович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Лобанов Селивестр Пантелеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 30.11.1848

Сын: Лобанов Наум Никитович

Мать ребёнка: не указана

Российская империя, Вятская губерния, Котельнический уезд, Синцовская волость, Шлыковское общество, починок Лобны (Шлыковский 2-й)
Смерть
Неизвестно
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