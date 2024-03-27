Хасанов Сунгатулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасанов Сунгатулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хасанов Низам

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хасанова Сафура

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хасанова Сафура

Рождение ребёнка
19.07.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хасанова Сафура

Смерть
Неизвестно

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