Хасанов Сунгатулла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хасанов Низам
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хасанова Сафура
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хасанова Сафура
Рождение ребёнка
19.07.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хасанова Сафура
Смерть
Неизвестно