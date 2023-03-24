(Менщикова (Кузнецова)) Клавдия Алексеевна
Место рожденияст.Линда, Линдовского района, Горьковская область
Дата рождения21.03.1941
Дата смерти2018
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1941
Отец: Кузнецов Алексей Федорович
Мать: Кузнецова (брак 1943 Г. Ст. Линда Нижегородской Обл.) Евдокия Евстафьевна
ст.Линда, Линдовского района, Горьковская область
Рождение ребёнка
21.12.1967
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Менщиков Василий Федорович
Бракосочетание
11.01.1968
г. Курган, Курганская область, Россия
Смерть
2018