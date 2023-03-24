(Менщикова (Кузнецова)) Клавдия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Менщикова (Кузнецова)) Клавдия Алексеевна

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Место рождения

ст.Линда, Линдовского района, Горьковская область

Дата рождения

21.03.1941

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1941

Отец: Кузнецов Алексей Федорович

Мать: Кузнецова (брак 1943 Г. Ст. Линда Нижегородской Обл.) Евдокия Евстафьевна

ст.Линда, Линдовского района, Горьковская область
Рождение ребёнка
21.12.1967

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Менщиков Василий Федорович

Бракосочетание
11.01.1968

Муж: Менщиков Василий Федорович

г. Курган, Курганская область, Россия
Смерть
2018
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