Константинов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1956
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1956
Рождение ребёнка
17.10.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Константинова Алевтина Иосифовна
Рождение ребёнка
15.01.1985
Сын: Константинов Иван Николаевич
Мать ребёнка: Константинова Алевтина Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно