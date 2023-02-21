Константинов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинов Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1956

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1956

Отец: Константинов Иван Александрович

Мать: Константинова Валентина Егоровна

Рождение ребёнка
17.10.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Константинова Алевтина Иосифовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1985

Сын: Константинов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Константинова Алевтина Иосифовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Алевтина Иосифовна

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