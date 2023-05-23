Маркина Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркина Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Иван (Сергеевич)

Мать: Попова Анна (Нюра) -