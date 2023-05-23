Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Маркина Валентина Ивановна
Маркина Валентина Ивановна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Попов Иван (Сергеевич)
Мать
Попова (-) Анна (Нюра) -
Дети
Не указаны
Добавил:
ВР
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Попов Иван (Сергеевич)
Мать:
Попова Анна (Нюра) -
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь