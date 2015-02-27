Немцов Борис Ефимович
Место рождения
Дата рождения09.10.1959
Дата смерти27.02.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1959
Место жительства
С 1991 по 1997
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1997
Место жительства
С 2013 по 2015
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
27.02.2015
Место жительства
По 2015