Немцов Борис Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немцов Борис Ефимович

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Место рождения

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край

Дата рождения

09.10.1959

Дата смерти

27.02.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Место жительства
С 1959
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Место жительства
С 1991 по 1997
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1997
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 2013 по 2015
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
27.02.2015
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 2015
Москва, город федерального значения Москва
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