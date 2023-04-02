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Жевненко Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1972

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.2000

Дочь: Жевненко Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Жевненко Светлана Алексеевна

Рождение ребёнка
11.07.2002

Дочь: Жевненко Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Жевненко Светлана Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жевненко Светлана Алексеевна