Жевненко Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.2000
Дочь: Жевненко Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Жевненко Светлана Алексеевна
Рождение ребёнка
11.07.2002
Дочь: Жевненко Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Жевненко Светлана Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно