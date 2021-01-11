Пашкина (Вайтешенко) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашкина (Вайтешенко) Татьяна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1938

Дата смерти

11.01.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Вайтешенко Мартын

Мать: Ефросиния

Россия
Рождение ребёнка
25.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пашкин Кузьма

Д Сараино Малиновка
Рождение ребёнка
07.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пашкин Кузьма

Малиновка
Рождение ребёнка
14.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пашкин Кузьма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашкин Кузьма

Смерть
11.01.2021