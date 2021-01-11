Пашкина (Вайтешенко) Татьяна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1938
Дата смерти11.01.2021
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Вайтешенко Мартын
Мать: Ефросиния
Россия
Рождение ребёнка
25.09.1958
Д Сараино Малиновка
Рождение ребёнка
07.01.1961
Малиновка
Рождение ребёнка
14.01.1966
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пашкин Кузьма
Смерть
11.01.2021