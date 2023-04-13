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Федор Маркелов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

1874

Пол

Мужской

Отец

1836 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Маркел Онуфриев

Мать: Дария Дамианова

Смерть
1874