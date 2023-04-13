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Федор Маркелов
Федор Маркелов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1868
Дата смерти
1874
Пол
Мужской
Отец
Маркел Онуфриев
1836 г.р.
Мать
Дария Дамианова
1832 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
EN
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец:
Маркел Онуфриев
Мать:
Дария Дамианова
Смерть
1874
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