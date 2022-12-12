Киприянова (Коротина) Мария Ивановна
Место рожденияДресвянка Верховажский уезд Вологодская губ.
Дата рождения1876
Дата смерти20.01.1949
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Коротин Иван
Мать: не указана
Дресвянка Верховажский уезд Вологодская губ.
Рождение ребёнка
02.08.1903 ст.
Сын: Киприянов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Киприянов Иван Капитонович
Дресвянка, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.01.1949
Дресвянка Верховажский уезд Вологодская губ.