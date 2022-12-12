Киприянова (Коротина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киприянова (Коротина) Мария Ивановна

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Место рождения

Дресвянка Верховажский уезд Вологодская губ.

Дата рождения

1876

Дата смерти

20.01.1949

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Коротин Иван

Мать: не указана

Дресвянка Верховажский уезд Вологодская губ.
Рождение ребёнка
02.08.1903 ст.

Сын: Киприянов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Киприянов Иван Капитонович

Дресвянка, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киприянов Иван Капитонович

Смерть
20.01.1949
Дресвянка Верховажский уезд Вологодская губ.
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