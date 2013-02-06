Теплова (Астафьева) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1928
Дата смерти06.02.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1928
Отец: Астафьев Иван
Рождение ребёнка
20.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Теплов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
20.05.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Теплов Иван Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.02.2013
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область