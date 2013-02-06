Теплова (Астафьева) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплова (Астафьева) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1928

Дата смерти

06.02.2013

Пол

Женский

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1928

Отец: Астафьев Иван

Мать: Астафьева Мария Михайловна

Рождение ребёнка
20.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Теплов Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
20.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Теплов Иван Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теплов Иван Афанасьевич

Смерть
06.02.2013
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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