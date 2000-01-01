(Muru) Helena — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Muru) Helena

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1804 г.р.

Мать

Около 1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Muru Mathias

Мать: Catherina

Смерть
Неизвестно
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