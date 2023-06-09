Ефремов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения07.10.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1884 ст.
Отец: Ефремов Иван Георгиевич
Мать: Ефремова Дарья Ивановна
Крещение
09.10.1884 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Иван Константинович Васьков из Кобоны и Андрея Павловича Дерябина из Леднево дочь, девица Иустина. Священник Николай Розанов. Псаломщик Василий Любимов.
Смерть
Неизвестно