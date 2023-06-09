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Ефремов Иван Иванович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

07.10.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1868 г.р.

Мать

До 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1884 ст.

Отец: Ефремов Иван Георгиевич

Мать: Ефремова Дарья Ивановна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
09.10.1884 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Иван Константинович Васьков из Кобоны и Андрея Павловича Дерябина из Леднево дочь, девица Иустина. Священник Николай Розанов. Псаломщик Василий Любимов.
Смерть
Неизвестно