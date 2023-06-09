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Куликова Татьяна Юрьевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.05.1977

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1977

Отец: Соколов Юрий Алексеевич

Мать: Соколова Надежда Васильевна

Москва, город федерального значения Москва