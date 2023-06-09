Меншутина (-) Прасковья Фролова
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смерти1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Дарья Данилова
Отец ребёнка: Меншутин Данила Никифоров
Рождение ребёнка
1761
Сын: Меншутин Ефимий Данилович
Отец ребёнка: Меншутин Данила Никифоров
Рождение ребёнка
1762
Сын: Меншутин Никита Данилович
Отец ребёнка: Меншутин Данила Никифоров
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Меншутин Данила Никифоров
Рождение ребёнка
1764
Сын: Меншутин Никита Данилович
Отец ребёнка: Меншутин Данила Никифоров
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Аксинья Данилова
Отец ребёнка: Меншутин Данила Никифоров
Рождение ребёнка
1776
Сын: Меншутин Еремей Данилович
Отец ребёнка: Меншутин Данила Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1767