Меншутина (-) Прасковья Фролова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меншутина (-) Прасковья Фролова

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

1767

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Дарья Данилова

Отец ребёнка: Меншутин Данила Никифоров

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Меншутин Ефимий Данилович

Отец ребёнка: Меншутин Данила Никифоров

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Меншутин Никита Данилович

Отец ребёнка: Меншутин Данила Никифоров

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Меншутин Иван Данилович

Отец ребёнка: Меншутин Данила Никифоров

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Меншутин Никита Данилович

Отец ребёнка: Меншутин Данила Никифоров

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Аксинья Данилова

Отец ребёнка: Меншутин Данила Никифоров

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Меншутин Еремей Данилович

Отец ребёнка: Меншутин Данила Никифоров

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меншутин Данила Никифоров

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1767