Шапилова Марья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапилова Марья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1899

Дочь: Морозова Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Шапилов Степан Иванович

с.Хвощевка, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шапилов Степан Иванович

Смерть
Неизвестно
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