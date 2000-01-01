Шапилова Марья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1899
Дочь: Морозова Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Шапилов Степан Иванович
с.Хвощевка, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно