Зайцев Петр Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1937
Дата смерти15.02.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайцева Анна (Галина) Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.02.2003
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область