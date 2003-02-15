Зайцев Петр Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцев Петр Антонович

Зайцев Петр Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1937

Дата смерти

15.02.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Анна (Галина) Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Анна (Галина) Федоровна

Смерть
15.02.2003
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область