Анастасия Семеновна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Фокин Павел Евдокимович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Фокин Павел Евдокимович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Фокин Павел Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно