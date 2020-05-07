Сазонов Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения24.12.1941
Дата смерти07.05.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1941
Рождение ребёнка
05.12.1967
Сын: Сазонов Михайил Владимирович
Мать ребёнка: Сазонова (Шпилевская) Наталья Антоновна
Бракосочетание
22.12.1967
Рождение ребёнка
06.02.1969
Дочь: Кобелева (Сазонова) Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Сазонова (Шпилевская) Наталья Антоновна
Смерть
07.05.2020
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно