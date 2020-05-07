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Сазонов Владимир Михайлович

Место рождения

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

24.12.1941

Дата смерти

07.05.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1941

Отец: Сазонов Михаил Степанович

Мать: Сазонова (Городцова) Нина Михайловна

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
05.12.1967

Сын: Сазонов Михайил Владимирович

Мать ребёнка: Сазонова (Шпилевская) Наталья Антоновна

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
22.12.1967

Жена: Сазонова (Шпилевская) Наталья Антоновна

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
06.02.1969

Дочь: Кобелева (Сазонова) Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Сазонова (Шпилевская) Наталья Антоновна

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
07.05.2020
Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край

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