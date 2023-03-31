Жудина (Вершинина) Валентина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жудина (Вершинина) Валентина Дмитриевна

Место рождения

село Гремячево Перемышельский район Калужской области

Дата рождения

08.11.1937

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1937

Отец: Вершинин Дмитрий Михайлович

Мать: Вершинина Василиса Алексеевна

село Гремячево Перемышельский район Калужской области
Рождение ребёнка
11.03.1959

Дочь: Гуськова Галина Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.05.1967

Дочь: Панюшкина Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Жудин Василий