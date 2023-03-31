Жудина (Вершинина) Валентина Дмитриевна
Место рождениясело Гремячево Перемышельский район Калужской области
Дата рождения08.11.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1937
село Гремячево Перемышельский район Калужской области
Рождение ребёнка
11.03.1959
Дочь: Гуськова Галина Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.05.1967
Дочь: Панюшкина Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Жудин Василий