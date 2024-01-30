Недоделова Арина Евсафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недоделова Арина Евсафьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ДО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1918

Муж: Бочков Фёдор Митрофанович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Бочкова Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Бочков Фёдор Митрофанович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Бочков Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Бочков Фёдор Митрофанович

Рождение ребёнка
?.03.1929

Дочь: Осадчая Раиса Фёдоровна

Отец ребёнка: Бочков Фёдор Митрофанович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Бочков Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Бочков Фёдор Митрофанович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Бочкова Нина Фёдоровна

Отец ребёнка: Бочков Фёдор Митрофанович

Смерть
1975
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
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