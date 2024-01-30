Недоделова Арина Евсафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1918
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Бочкова Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Бочков Фёдор Митрофанович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Бочков Фёдор Митрофанович
Рождение ребёнка
?.03.1929
Дочь: Осадчая Раиса Фёдоровна
Отец ребёнка: Бочков Фёдор Митрофанович
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Бочков Фёдор Митрофанович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Бочкова Нина Фёдоровна
Отец ребёнка: Бочков Фёдор Митрофанович
Смерть
1975
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край