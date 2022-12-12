Кулакова Оксана Викторовна
Место рождения
Дата рождения14.04.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1972
Отец: Кулаков Виктор Владимирович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.09.2006
Дочь: Котова Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Котов Владимир Анатольевич
Бракосочетание
28.03.2008
Рождение ребёнка
17.10.2009
Сын: Котов Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Котов Владимир Анатольевич