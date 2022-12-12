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Кулакова Оксана Викторовна

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Место рождения

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

14.04.1972

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1972

Отец: Кулаков Виктор Владимирович

Мать: скрыто настройками приватности

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
27.09.2006

Дочь: Котова Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Котов Владимир Анатольевич

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Бракосочетание
28.03.2008

Муж: Котов Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
17.10.2009

Сын: Котов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Котов Владимир Анатольевич

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
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