Акилина Герасимова
Место рождения
Дата рождения07.06.1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1803 ст.
Отец: Герасим Евфимов
Мать: Акилина Егорова
Вотчины помещика Матфеева Иродиона Мурина деревни Патрушина у крестьянина Герасима Евфимова с женой его Акилиною Егоровою родились в двойнах. Им же имя наречено сын Петр и дочь Акилина. Крещены 8-го д... Показать все
Смерть
Неизвестно