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Акилина Герасимова

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Место рождения

Патрушино, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

07.06.1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
07.06.1803 ст.

Отец: Герасим Евфимов

Мать: Акилина Егорова

Патрушино, Псковский уезд, Псковская губерния
Вотчины помещика Матфеева Иродиона Мурина деревни Патрушина у крестьянина Герасима Евфимова с женой его Акилиною Егоровою родились в двойнах. Им же имя наречено сын Петр и дочь Акилина. Крещены 8-го д... Показать все
Смерть
Неизвестно
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