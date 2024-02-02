Кузьмина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмина Екатерина

Кузьмина Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1926

Дочь: Курчина Анна

Отец ребёнка: Кузьмин Семен

Ботково, Россия
Рождение ребёнка
10.05.1926

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Кузьмин Семен

Ботково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Пётр

Отец ребёнка: Кузьмин Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Кузьмин Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Князева Ирина

Отец ребёнка: Кузьмин Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Кузьмин Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Семен

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close