Кузьмина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.05.1926
Дочь: Курчина Анна
Отец ребёнка: Кузьмин Семен
Ботково, Россия
Рождение ребёнка
10.05.1926
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Кузьмин Семен
Ботково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Пётр
Отец ребёнка: Кузьмин Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Кузьмин Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Князева Ирина
Отец ребёнка: Кузьмин Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Кузьмин Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьмин Семен
Смерть
Неизвестно