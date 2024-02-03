Никитина Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капитон

Отец ребёнка: Никитин Афанасий

Рождение ребёнка
1842

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Никитин Афанасий

Рождение ребёнка
1856

Сын: Василий

Отец ребёнка: Никитин Афанасий

Рождение ребёнка
1859

Сын: Никитин Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Никитин Афанасий

Смерть
Неизвестно

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