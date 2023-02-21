Пантелеева Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пантелеев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ветров Александр Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ветров Георгий Александрович
Отец ребёнка: Ветров Александр Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ветров Леонид Александрович
Отец ребёнка: Ветров Александр Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ветрова Зоя Александровна
Отец ребёнка: Ветров Александр Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно