Пантелеева Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеева Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пантелеев Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветров Имя Александрович

Отец ребёнка: Ветров Александр Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветров Георгий Александрович

Отец ребёнка: Ветров Александр Антонович

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветров Леонид Александрович

Отец ребёнка: Ветров Александр Антонович

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ветрова Зоя Александровна

Отец ребёнка: Ветров Александр Антонович

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ветров Александр Антонович

Смерть
Неизвестно
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