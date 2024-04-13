Лысак Иван Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лысак Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: (Лысак) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Лысак Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: (Лысак) Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Лысак Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: (Лысак) Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Лысак Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: (Лысак) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Лысак Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1906
Мать ребёнка: Лысак Мария Алексеевна
Смерть
Неизвестно