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Лысак Иван Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Лысак Иосиф

Мать: Лысак (Курачевская) Олимпиада Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысак Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: (Лысак) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Лысак Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: (Лысак) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Лысак Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: (Лысак) Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Лысак Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: (Лысак) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Лысак Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Лысак Андрей Иванович

Мать ребёнка: Лысак Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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