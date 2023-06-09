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(Зверева) Мария Ивановна
(Зверева) Мария Ивановна
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Место рождения
Воскресенское
, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Дата рождения
1833
Пол
Женский
Отец
Зверев Иоанн Васильевич
Около 1787 г.р.
Мать
Зверева (Абросимова) Авдотья Абросимовна
1788 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец:
Зверев Иоанн Васильевич
Мать:
Зверева Авдотья Абросимовна
Воскресенское
, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
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