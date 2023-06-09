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(Зверева) Мария Ивановна

Место рождения

Воскресенское, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1833

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Зверев Иоанн Васильевич

Мать: Зверева Авдотья Абросимовна

Воскресенское, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область