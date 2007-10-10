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Новикова Любовь Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1939

Дата смерти

10.10.2007

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1962

Сын: Новиков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Новиков Иван Маркович

Рождение ребёнка
13.12.1964

Дочь: Борисова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Новиков Иван Маркович

Рождение ребёнка
24.08.1967

Сын: Новиков Валерий Иванович

Отец ребёнка: Новиков Иван Маркович

Рождение ребёнка
22.03.1971

Дочь: Сергеева Новикова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Новиков Иван Маркович

Рождение ребёнка
28.12.1974

Дочь: Кулагина Новикова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Новиков Иван Маркович

Смерть
10.10.2007