Новикова Любовь Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1939
Дата смерти10.10.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1962
Сын: Новиков Владимир Иванович
Отец ребёнка: Новиков Иван Маркович
Рождение ребёнка
13.12.1964
Дочь: Борисова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Новиков Иван Маркович
Рождение ребёнка
24.08.1967
Отец ребёнка: Новиков Иван Маркович
Рождение ребёнка
22.03.1971
Дочь: Сергеева Новикова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Новиков Иван Маркович
Рождение ребёнка
28.12.1974
Дочь: Кулагина Новикова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Новиков Иван Маркович
Смерть
10.10.2007