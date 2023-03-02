Курамшина (Давыдова) Ольга (Хилля) Хайруловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Мария (Минюря) Нестеровна
Отец ребёнка: Курамшин Нестор (Несюл) Хабитулович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Неизвестно Евгений (Алимджан) Нестерович
Отец ребёнка: Курамшин Нестор (Несюл) Хабитулович
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курамшин Нестор (Несюл) Хабитулович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Неизвестно Борис (Абубекяр) Нестерович
Отец ребёнка: Курамшин Нестор (Несюл) Хабитулович
Рождение ребёнка
11.11.1933
Сын: Курамшин Леонид (Умяр) Нестерович
Отец ребёнка: Курамшин Нестор (Несюл) Хабитулович
Сибирь
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Зинаида Нестеровна
Отец ребёнка: Курамшин Нестор (Несюл) Хабитулович
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курамшин Нестор (Несюл) Хабитулович
Рождение ребёнка
1948
Сын: Неизвестно Виктор (Мифтях) Нестерович
Отец ребёнка: Курамшин Нестор (Несюл) Хабитулович
Смерть
1970