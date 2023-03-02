Курамшина (Давыдова) Ольга (Хилля) Хайруловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курамшина (Давыдова) Ольга (Хилля) Хайруловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мария (Минюря) Нестеровна

Отец ребёнка: Курамшин Нестор (Несюл) Хабитулович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Неизвестно Евгений (Алимджан) Нестерович

Отец ребёнка: Курамшин Нестор (Несюл) Хабитулович

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курамшин Нестор (Несюл) Хабитулович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Неизвестно Борис (Абубекяр) Нестерович

Отец ребёнка: Курамшин Нестор (Несюл) Хабитулович

Рождение ребёнка
11.11.1933

Сын: Курамшин Леонид (Умяр) Нестерович

Отец ребёнка: Курамшин Нестор (Несюл) Хабитулович

Сибирь
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Зинаида Нестеровна

Отец ребёнка: Курамшин Нестор (Несюл) Хабитулович

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курамшин Нестор (Несюл) Хабитулович

Рождение ребёнка
1948

Сын: Неизвестно Виктор (Мифтях) Нестерович

Отец ребёнка: Курамшин Нестор (Несюл) Хабитулович

Смерть
1970
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