Киселева Ольга Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Киселев Андрей Ульянов
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Домна Андреевна
Отец ребёнка: Киселев Андрей Ульянов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно