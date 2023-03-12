Киселева Ольга Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Ольга Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Киселев Андрей Ульянов

Монастырское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Домна Андреевна

Отец ребёнка: Киселев Андрей Ульянов

Монастырское, Островский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Андрей Ульянов

Смерть
Неизвестно
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