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Шербаков Федосей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Щербаков Яков Федосеевич

Мать ребёнка: Щербакова Пелагея Филипповна

х. Таврический Зимовниковского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Першина Елизавета Федосеевна

Мать ребёнка: Щербакова Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Федосеевна

Мать ребёнка: Щербакова Пелагея Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Пелагея Филипповна

Смерть
Неизвестно
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