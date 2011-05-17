Полоротов Виталий Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1965
Дата смерти17.05.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.08.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.05.2011
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно