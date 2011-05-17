Полоротов Виталий Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полоротов Виталий Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1965

Дата смерти

17.05.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.08.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
17.05.2011
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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