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Остер Христиан Данилович

Место рождения

село Фрайденталь Белявский р-н Одесская обл.

Дата рождения

01.07.1884

Дата смерти

13.08.1937

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Остер Христиан Христианович

Мать ребёнка: (Неер) Лидия Лоренсовна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Остер) Лидия Христиановна

Мать ребёнка: (Неер) Лидия Лоренсовна

Рождение ребёнка
25.07.1923

Дочь: (Остер) Мина Христиановна

Мать ребёнка: (Неер) Лидия Лоренсовна

Смерть
13.08.1937
Остер Христиан Данилович (1884) Дата рождения: 1884 г. Пол: мужчина Профессия / место работы: сторож Егорьевская школа Место проживания: Сакмарский р-н Осуждение: 13 августа 1937 г. Осудивший орган: т... Показать все

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