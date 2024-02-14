Остер Христиан Данилович
Место рождениясело Фрайденталь Белявский р-н Одесская обл.
Дата рождения01.07.1884
Дата смерти13.08.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Остер Христиан Христианович
Мать ребёнка: (Неер) Лидия Лоренсовна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Остер) Лидия Христиановна
Мать ребёнка: (Неер) Лидия Лоренсовна
Рождение ребёнка
25.07.1923
Дочь: (Остер) Мина Христиановна
Мать ребёнка: (Неер) Лидия Лоренсовна
Смерть
13.08.1937
Остер Христиан Данилович (1884) Дата рождения: 1884 г. Пол: мужчина Профессия / место работы: сторож Егорьевская школа Место проживания: Сакмарский р-н Осуждение: 13 августа 1937 г. Осудивший орган: т... Показать все