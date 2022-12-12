Асанович Степан
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Асанович Елена Хасеневна
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Асанович Елена Хасеневна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асанович Елена Хасеневна
Смерть
Неизвестно