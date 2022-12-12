Асанович Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асанович Степан

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Место рождения

Желудок, Щучинский район, Гродненская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Желудок, Щучинский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
25.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Асанович Елена Хасеневна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Асанович Елена Хасеневна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асанович Елена Хасеневна

Смерть
Неизвестно
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