Алонцева Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлонцева Прасковья

Алонцева Прасковья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Олонцев Пётр Георгиевич

Отец ребёнка: Олонцев Георгий

Рождение ребёнка
03.02.1903

Дочь: Серова Матрёна Георгиевна

Отец ребёнка: Олонцев Георгий

сельцо Каменка Елецкого уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олонцев Степан Георгиевич

Отец ребёнка: Олонцев Георгий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close