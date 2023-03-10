Алонцева Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Олонцев Георгий
Рождение ребёнка
03.02.1903
Дочь: Серова Матрёна Георгиевна
Отец ребёнка: Олонцев Георгий
сельцо Каменка Елецкого уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олонцев Степан Георгиевич
Отец ребёнка: Олонцев Георгий
Смерть
Неизвестно