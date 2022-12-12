Герасимов Иннокентий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Иннокентий Петрович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

09.12.1905

Дата смерти

30.03.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1905
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1907
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1922
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1935 по 1985
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.03.1985
Москва, город федерального значения Москва
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