Герасимов Иннокентий Петрович
Место рождения
Дата рождения09.12.1905
Дата смерти30.03.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1905
Место жительства
С 1907
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1922
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1935 по 1985
Смерть
30.03.1985