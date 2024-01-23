Шарипов Холил Шарипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарипов Холил Шарипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарипава Нурсулу Халеловна

Мать ребёнка: Кучукова Фавзия Гильмановна

Рождение ребёнка
21.08.1961

Сын: Шарипов Хосаин Халелович

Мать ребёнка: Кучукова Фавзия Гильмановна

Рождение ребёнка
28.09.1963

Сын: Шарипович Холит Халилович

Мать ребёнка: Кучукова Фавзия Гильмановна

Рождение ребёнка
23.06.1965

Дочь: Шарипова Асия Холеловна

Мать ребёнка: Кучукова Фавзия Гильмановна

Рождение ребёнка
11.12.1968

Дочь: Шарипова Алия Халеловна

Мать ребёнка: Кучукова Фавзия Гильмановна

Рождение ребёнка
26.09.1970

Дочь: Шарипова Нурия Халеловна

Мать ребёнка: Кучукова Фавзия Гильмановна

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