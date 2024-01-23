Шарипов Холил Шарипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарипава Нурсулу Халеловна
Мать ребёнка: Кучукова Фавзия Гильмановна
Рождение ребёнка
21.08.1961
Мать ребёнка: Кучукова Фавзия Гильмановна
Рождение ребёнка
28.09.1963
Сын: Шарипович Холит Халилович
Мать ребёнка: Кучукова Фавзия Гильмановна
Рождение ребёнка
23.06.1965
Дочь: Шарипова Асия Холеловна
Мать ребёнка: Кучукова Фавзия Гильмановна
Рождение ребёнка
11.12.1968
Дочь: Шарипова Алия Халеловна
Мать ребёнка: Кучукова Фавзия Гильмановна
Рождение ребёнка
26.09.1970
Дочь: Шарипова Нурия Халеловна
Мать ребёнка: Кучукова Фавзия Гильмановна