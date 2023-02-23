Селивёрстов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивёрстов Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1974

Дочь: Стародубова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Селивёрствова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
24.07.1977

Дочь: Власова Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Селивёрствова Александра Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селивёрствова Александра Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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