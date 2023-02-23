Селивёрстов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1974
Дочь: Стародубова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Селивёрствова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
24.07.1977
Дочь: Власова Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Селивёрствова Александра Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно