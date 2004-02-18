Роговой Николай Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти18.02.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1957
Сын: Роговой Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Роговая Клавдия Семеновна
Рождение ребёнка
06.03.1961
Мать ребёнка: Роговая Клавдия Семеновна
Талгар, Талгарский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
04.03.1969
Сын: Роговой Николай Николаевич
Мать ребёнка: Роговая Клавдия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.2004