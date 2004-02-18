Роговой Николай Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роговой Николай Маркович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

18.02.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1957

Сын: Роговой Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Роговая Клавдия Семеновна

Рождение ребёнка
06.03.1961

Сын: Роговой Олег Николаевич

Мать ребёнка: Роговая Клавдия Семеновна

Талгар, Талгарский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
04.03.1969

Сын: Роговой Николай Николаевич

Мать ребёнка: Роговая Клавдия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Роговая Клавдия Семеновна

Смерть
18.02.2004
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