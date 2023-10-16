Храмова (Салина) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: Салин Иван Михайлович
Мать: Салина Мавра Кузьминична
Бракосочетание
27.10.1885
Рождение ребёнка
20.02.1900
Дочь: Салина Марина Григорьевна
Отец ребёнка: Храмов Григорий Михайлович
Новый Урень, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.01.1902
Сын: Храмов Ефимий Григорьевич
Отец ребёнка: Храмов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
22.12.1906
Сын: Храмов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Храмов Григорий Михайлович
Смерть
Неизвестно