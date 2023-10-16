Храмова (Салина) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храмова (Салина) Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Салин Иван Михайлович

Мать: Салина Мавра Кузьминична

Бракосочетание
27.10.1885

Муж: Храмов Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
20.02.1900

Дочь: Салина Марина Григорьевна

Отец ребёнка: Храмов Григорий Михайлович

Новый Урень, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.01.1902

Сын: Храмов Ефимий Григорьевич

Отец ребёнка: Храмов Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
22.12.1906

Сын: Храмов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Храмов Григорий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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