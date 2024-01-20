Моргунова (Багрий) Алла Олеговна
Место рождения
Дата рождения11.06.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.06.2014
Муж: не указан
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Супруг Моргунов Александр Григорьевич
Смена фамилии
22.12.2023
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Изменение фамилии на Моргунова