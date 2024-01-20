Моргунова (Багрий) Алла Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моргунова (Багрий) Алла Олеговна

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Место рождения

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область

Дата рождения

11.06.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Бракосочетание
14.06.2014

Муж: не указан

Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Супруг Моргунов Александр Григорьевич
Смена фамилии
22.12.2023
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Изменение фамилии на Моргунова

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