Агафья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1672
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707
Сын: Максим Денисович
Отец ребёнка: Денис Яковлевич
Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1709
Сын: Иван Денисович
Отец ребёнка: Денис Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Денис Яковлевич
Смерть
Неизвестно