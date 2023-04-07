Агафья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1672

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1660 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707

Сын: Максим Денисович

Отец ребёнка: Денис Яковлевич

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1709

Сын: Иван Денисович

Отец ребёнка: Денис Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денис Яковлевич

Смерть
Неизвестно