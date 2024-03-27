Стиценко (Сергеева) Зоя Алексеевна
Место рожденияг. Протвино Московской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стиценко Олег
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стиценко Олег
Рождение ребёнка
196
Дочь: Ночёвкина (Стеценко) Татьяна Олеговна
Отец ребёнка: Стиценко Олег
Рождение ребёнка
01.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стиценко Олег
Протвино, Протвино, Московская область
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Смерть
2018