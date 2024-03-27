Стиценко (Сергеева) Зоя Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтиценко (Сергеева) Зоя Алексеевна

Стиценко (Сергеева) Зоя Алексеевна

Место рождения

г. Протвино Московской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

Дети

196 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергеев Алексей Максимович

Мать: (Терёшина) Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стиценко Олег

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стиценко Олег

Рождение ребёнка
196

Дочь: Ночёвкина (Стеценко) Татьяна Олеговна

Отец ребёнка: Стиценко Олег

Рождение ребёнка
01.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стиценко Олег

Протвино, Протвино, Московская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
2018

Мы используем куки для улучшения работы сайта.