Матвеев Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.2013
Дочь: Матвеев Егор Александрович
Мать ребёнка: Матвеева Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
09.01.2016
Сын: Матвеев Тихон Александрович
Мать ребёнка: Матвеева Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
05.04.2017
Сын: Матвеев Александр Александрович
Мать ребёнка: Матвеева Наталья Владимировна
Уста, Уренский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно