Матвеев Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.2013

Дочь: Матвеев Егор Александрович

Мать ребёнка: Матвеева Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
09.01.2016

Сын: Матвеев Тихон Александрович

Мать ребёнка: Матвеева Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
05.04.2017

Сын: Матвеев Александр Александрович

Мать ребёнка: Матвеева Наталья Владимировна

Уста, Уренский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеева Наталья Владимировна

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