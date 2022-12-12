Медведев Дмитрий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Дмитрий Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Медведев Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1959

Сын: Медведев Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Агафонова Ольга Филлиповна

Орел, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.06.1970

Сын: Медведев Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Агафонова Ольга Филлиповна

Рождение ребёнка
26.12.1972

Сын: Медведев Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Агафонова Ольга Филлиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Агафонова Ольга Филлиповна

Смерть
Неизвестно
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