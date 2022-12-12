Медведев Дмитрий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Медведев Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1959
Сын: Медведев Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Агафонова Ольга Филлиповна
Орел, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.06.1970
Сын: Медведев Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Агафонова Ольга Филлиповна
Рождение ребёнка
26.12.1972
Сын: Медведев Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Агафонова Ольга Филлиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Агафонова Ольга Филлиповна
Смерть
Неизвестно