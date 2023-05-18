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Бывальцева Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1905

Дочь: Васильева (бывальцева) Татьяна

Отец ребёнка: Бывальцев Григорий

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Власова (бывальцева) Мария

Отец ребёнка: Бывальцев Григорий

Рождение ребёнка
01.01.1910

Сын: Бывальцев Михаил

Отец ребёнка: Бывальцев Григорий

Рождение ребёнка
23.09.1913

Дочь: Торохова (бывальцева) Валентина

Отец ребёнка: Бывальцев Григорий

Рождение ребёнка
1916

Сын: Бывальцев Фёдор

Отец ребёнка: Бывальцев Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бывальцев Григорий

Смерть
1961