Бывальцева Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1961
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1905
Дочь: Васильева (бывальцева) Татьяна
Отец ребёнка: Бывальцев Григорий
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Власова (бывальцева) Мария
Отец ребёнка: Бывальцев Григорий
Рождение ребёнка
01.01.1910
Сын: Бывальцев Михаил
Отец ребёнка: Бывальцев Григорий
Рождение ребёнка
23.09.1913
Дочь: Торохова (бывальцева) Валентина
Отец ребёнка: Бывальцев Григорий
Рождение ребёнка
1916
Сын: Бывальцев Фёдор
Отец ребёнка: Бывальцев Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бывальцев Григорий
Смерть
1961